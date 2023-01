Incendie à Vaux-en-Velin : un quartier toujours traumatisé

Les traces de l'incendie meurtrier du mois dernier se trouvent du sol au plafond dans l'immeuble qui a pris feu. L'endroit est filmé par une habitante venue chercher ses affaires, escortée par un policier, impossible d'y accéder autrement. Elle est actuellement dans son logement provisoire. Un mois plus tard comme le deux tiers des 29 familles évacuées, elle n'a toujours pas été relogée définitivement. La municipalité lui a proposé un appartement, or, il se trouve dans son ancien quartier où des dealers squattaient le hall de son immeuble. L'incendie s'était déclaré au rez-de-chaussée en pleine nuit. Il peut s'agir d'un mégot mal éteint ou d'un branchement sauvage. Mais pour des nombreux habitants la faute est aux squatteurs. L'origine de l'incendie reste, à ce jour, inconnue. Mais sur place, le trafic de drogue a repris. À quelques dizaines de mètres seulement du lieu du drame, on arrive à filmer avec une caméra discrète un guetteur. Juste derrière lui un homme rejoins un point de deal caché par un buisson, sous les yeux des enfants à la sortie des classes. Une scène quotidienne pour les habitants du quartier qui se sentent impuissants. Ils assurent que seule une présence continue de la police nationale permettrait de faire fuir les dealers. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, S. Fortin