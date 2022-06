Incendie à Vitrolles : le point sur la situation

Le feu a été fixé en fin d'après-midi et la situation est sous contrôle ce jeudi soir à Vitrolles. Mais il y a encore beaucoup de travail pour les 130 pompiers qui restent mobilisés ce soir et cette nuit sur le terrain. Le vent continue à souffler très fort, accompagné des rafales à plus de 80 km/h. Cette situation inquiète les pompiers. Ils vont devoir traiter chaque lisière, chaque petit foyer résiduel de manière à éviter toute reprise de feu. Ces soldats du feu doivent être aux aguets ce soir, cette nuit , mais aussi vendredi, car le vent va se maintenir. Et c'est pourquoi pour la journée de demain, l'alerte sera encore maximale dans les Bouches-du-Rhône. TF1 | Duplex P. Lefrançois