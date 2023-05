Incendies au Canada : "Les braises faisaient des bonds de 200 ou 300 mètres"

Seule la cheminée encore debout et quelques objets du quotidien rappellent qu'une maison se tenait ici. Tout a brûlé, mais les parents et leurs enfants, qui habitaient là, ont pu être évacués. L'endroit n'est pas encore tout à fait sécurisé, mais les pompiers y travaillent. Cela fait dix jours que le feu ravage le village et ses alentours. Dix jours que les pompiers luttent 24 heures sur 24 pour le contenir et limiter les dégâts. Quelques heures de pluie ont apporté un peu de répit aux équipes, mais les températures remontent déjà, alors il faut veiller à ce que les braises dormantes restent tout éteintes, un travail titanesque. Les flammes ne sont passées qu'à une cinquantaine de mètres de cette habitation, mais les pompiers ont réussi à la protéger grâce à un système d'arrosage, qui a permis de garder le toit humide. Les propriétaires viennent de retrouver leur maison et ne constatent aucun dégât sur celle-ci. Encore une centaine d'incendies sont actifs dans toute la région d’Alberta ce mardi 9 mai, une situation inédite si tôt dans la saison. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher