Incendie aux Canaries : 8 000 personnes évacuées

Le combat semble à première vue inégal. Malgré la ronde incessante des Canadair, le brasier ne cesse de prendre de l'ampleur et d'avancer d'heure en heure, toujours plus menaçant pour les 18 000 habitants de Rosario qui ne masquent plus leur inquiétude. Pour faire face au péril, le gouvernement régional vient de prendre une mesure radicale à Rosario. Leticia Santos, une habitante, a été prévenue par texto. Depuis qu'il s'est déclaré au soir du mardi 15 août 2023, l'incendie fait rage dans une zone boisée au nord-est de Tenerife, une île des Canaries au large de l'Afrique. Pas moins de 2 600 hectares ont déjà été réduits en cendres sur un périmètre de 30 kilomètres. L'énorme panache de fumée est même visible depuis l'espace. La population qui vit sur les hauts plateaux de l'île a, elle, été évacuée par mesure de sécurité, une dizaine de villages en tout. La nuit du mercredi 16 août, les 250 pompiers mobilisés ont lutté pied à pied, mais sans succès. La zone est escarpée, difficile d'accès et particulièrement dangereuse. Selon les autorités locales, c'est l'incendie le plus compliqué à maîtriser de ces 40 dernières années. TF1 | Reportage H. Dreyfus, T. Leroy