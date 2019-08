Incendie aux Canaries : le vent et la sécheresse aggravent la situation

Deux-cent-cinquante pompiers sont mobilisés pour lutter contre un important incendie survenu samedi 10 août 2019 aux Canaries, en Espagne. Onze hélicoptères et deux avions bombardiers d'eau se sont relayés en permanence. Dans cette soirée de lundi 12 août 2019, le feu n'est toujours pas totalement maîtrisé. Il n'y a pas de pluie à l'horizon et le vent, qui souffle à plus de 70 km/h, perturbe beaucoup le travail des pompiers. Cet incendie a entraîné l’évacuation de près de mille personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.