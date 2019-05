Incendie d'un péage de Narbonne : un an de prison ferme pour les quatre Gilets jaunes

Le 15 décembre 2018, le péage d'autoroute de Narbonne avait était incendié par quatre Gilets jaunes. Les quatre hommes qui ont participé à cette action violente ont été condamnés ce mardi 7 mai à un an de prison ferme. Selon l'avocate de l'un d'entre eux, ils ont tous des profils non violents qui étaient portés par un mouvement et ils se sont laissé déborder. Il est étonné que les accusés aient tous écopé de la même peine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.