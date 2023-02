Incendie dans l'Aisne : questions sur un drame

L'incompréhension domine chez les amis et les voisins des victimes. Le père de famille, survivant, affirme qu'un sèche-linge situé au rez-de-chaussée a embrasé toute la maison. Mais comment un tel appareil peut provoquer un incendie aussi violent ? Selon les experts auprès des tribunaux, les sèche-linge s'enflamment de façon rare, mais rapidement pour deux raisons précises. "C'est soit d'origine électrique, soit un vêtement imprégné d'hydrocarbure qui a vaporisé à l'intérieur de l'appareil des vapeurs inflammables et sur un contact électrique, un micro étincelle, ça peut mettre le feu", explique Serge Delhaye, expert auprès des tribunaux du Groupe CSD & Associés. La maison a-t-elle d'une alarme incendie ? Le père de famille dit s'être réveillé à cause d'une odeur de brûlé. Il ne mentionne aucune alarme, comme les sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux. Les propriétaires affirment que tout l'immeuble est aux normes, et donc, équipé de détecteur de fumée. Pourquoi le père a-t-il été séparé du reste de la famille ? C'est un voisin qui l'a récupéré au rez-de-chaussée, brûlé, alors que l'incendie faisait rage. Voici ce que dit l'enquête à ce stade. "Le père a tenté d'intervenir en descendant au rez-de-chaussée, où se trouvait le sèche-linge, demandant à sa famille de se mettre à l'abri au deuxième étage", explique Julien Morino-Ros, procureur de Soissons. Circonstance aggravante, les volets électriques de la maison, fermés, ont été mis hors d'usage par l'incendie, empêchant toute fuite des victimes, bloqués au deuxième étage. TF1 | Reportage B. Christal, M. Guénéguan