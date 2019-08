Incendie dans l'Aude : le feu le plus important de l'été

Dans l'Aude, près de 1 000 hectares de pinèdes et de broussailles ont été entièrement calcinés dans la nuit du mercredi 14 août. Seules 24 personnes incommodées par la fumée ont été évacuées. Près de 500 pompiers ont été mobilisés pour combattre le brasier. Au total, une quarantaine de largages ont été effectuées par cinq avions bombardiers d'eau. La tragédie a été circonscrite grâce à une lutte incessante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.