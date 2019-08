Incendie dans l'Aude : les sapeurs-pompiers restés en surveillance

Avant la tombée de la nuit, les pompiers ont bon espoir d'en finir avec le feu. Mais le vent continue à souffler à 20 km/h en moyenne, avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 40 km/h. Alors, la surveillance va se poursuivre ce jeudi 15 août dans la nuit. 200 sapeurs-pompiers restent sur place puisque la végétation est encore très sèche dans le département, et le risque d'incendie sur l'arc méditerranéen est encore très sévère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.