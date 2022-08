Incendie dans le Gard : le pire a été évité

Guetter chaque fumée suspecte. Si l'incendie est maîtrisé, il n'est pas toujours éteint et la menace d'éventuelle reprise est bien présente. "Par exemple ici, un point chaud s'est développé un petit peu. Si on ne fait rien, si on ne traite pas, ça va partir au niveau de la végétation non brûlée par des petites flammes au départ, un tout petit feu, mais ça va partir très rapidement, puisque la végétation est extrêmement sèche", explique Lieutenant-colonel Nicolas Coste, commandant des opérations de secours. Depuis lundi matin, les sapeurs-pompiers encore mobilisés sont intervenus sur une quinzaine de reprises de feu. Il faut agir vite. À seulement quelques centaines de mètres, les Écuries du Pont Romain ont échappé de justesse aux flammes. Tout le monde est encore en alerte. Surpris par la rapidité et la violence de l'incendie, avec l'aide des habitants voisins, les membres du club ont pu évacuer à temps leurs 60 chevaux. Dans le village d'Aubais, des flammes ont encerclé le jardin d'une riveraine. Partout, autour, tout est calciné, mais sa maison a été sauvée. Alors que plus de 300 sapeurs-pompiers sont encore mobilisés, il faudra encore des semaines de vigilance avant de pouvoir déclarer le feu éteint. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, G. Mathé, D. Pirès