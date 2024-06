Incendie dans le Var : 24 heures de lutte avec les pompiers

Le feu s'est arrêté à quelques mètres de la maison d'Anne Seminel, domaine de Jale à Vidauban (Var). "Le feu a coupé la route et après, il a continué à 5 mètres de la maison. On ne pensait pas à cette période-là à avoir le feu, ça c'est sûr. Mais on a bien constaté en tant qu'agriculteur que c'était déjà bien", raconte la vigneronne. Nous sommes que mi-juin, mais 600 hectares ont été parcourus en quelques heures seulement. Beaucoup pensaient que les pluies abondantes du printemps allaient protéger le département cette année. Paradoxe, c'est peut-être à cause de cela que le feu s'est propagé. Aucune victime n'est à déplorer et les 70 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles. Dans un hameau, Angélique a choisi de rester calfeutrer pour protéger sa maison. "A un moment donné qu'on a fermé tout, que les habitants arrosaient le dernier lieu, qu'ils ont dit le feu arrive, on ne sort plus. est-ce que j'ai bien fait de rester ? c'est un risque mais dans ce moment-là, on ne peut plus faire demi-tour", se confie-t-elle. Pour maîtriser cet incendie, de gros moyens ont très vite été mis en œuvre : 750 pompiers venus de neuf départements, ainsi qu'un avion bombardier d'eau, des Canadair. Mercredi soir, le feu est fixé. Il ne progresse plus, mais il couve encore. Le SDIS 83 utilise un drone pour aider à repérer les points chauds. La plus grande vigilance est encore de mise, car la température ne va baisser qu'à partir de 22 heures le mercredi soir. Des centaines de pompiers restent mobilisés pour surveiller et éteindre les lisières. TF1 | Reportage A. Flieller, S. Boujamaa, A. Lalli