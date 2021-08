Incendie dans le Var : au coeur du brasier

Traiter toutes les reprises de feu les unes après les autres, contenir à tout prix les flammes qui menacent le massif des Maures... L'incendie n'est pas encore maîtrisé et cet après-midi, il progresse toujours. Une progression attisée par le vent et surtout des températures caniculaires. Sur place, presque 800 hommes, des pompiers du Var mais aussi des renforts d'autres départements. Ils sont surtout appuyés par des moyens aériens nombreux : canadairs, hélicoptères bombardier d'eau. Il faut frapper vite et fort pour protéger les habitations. Car c'est un incendie d'une ampleur exceptionnelle qui s'étend sur plus de 20 km. Les pompiers travaillent sans relâche, luttant contre les flammes depuis hier soir lorsque le feu s'est déclaré ici, du côté de Gonfaron, avant de se propager à une vitesse impressionnante, cinq kilomètres par heure, au cœur du Golfe de Saint-Tropez. Sous des rafales à 70 km/h, presque toute la nuit, la végétation très sèche s'embrase. La priorité des pompiers, c'est de contenir l'incendie des habitations, protéger les villages menacés, comme par exemple La Garde-Freinet, Grimaud et Cogolin. Ce soir, alors que le feu n'est toujours pas éteint, le bilan est déjà terrible : 6 000 hectares parcourus dans la réserve naturelle des Maures, l'une des plus belles forêts du Var. C'est une catastrophe.