Incendie dans le Var : des maisons ravagées par les flammes

Il ne reste plus rien, si ce n'est un amas de ferrailles calciné. La nuit dernière, ce ranch est parti en fumée, détruit dans sa totalité par les flammes. Le feu, attisé par un vent violent, est arrivé très vite, laissant à peine le temps au propriétaire de mettre ses animaux en lieu sûr. “On avait plus d'eau pour lutter et le feu est arrivé tellement vite qu’on a décidé d'abandonner. On a tout fait de nos mains, on a tout construit au fur à mesure des années. C'est toute une histoire de famille qui part là”. Sur la commune de Grimaud, plusieurs maisons ont été touchées. Cet habitant avait quitté la sienne en urgence lundi soir en voyant le feu approché. Il revient chez lui ce matin et constate les dégâts : “C'est une désolation”. Certains volets n'ont pas résisté. Cette fenêtre a explosé sous l'effet de la chaleur. Les murs ont été épargnés, mais tout ce qui se trouvait à l'extérieur a brûlé. “Il y avait deux cabanons-là et une piscine. C'est un petit coin de paradis, c'est magnifique, on était dans les vignes”. Beaucoup de routes sont toujours interdites à la circulation, trop dangereuses selon les autorités qui craignent des reprises de feu. Cet après-midi, de nombreux habitants ne pouvaient toujours pas rentrer chez eux. “On souhaitait ramener les animaux au ranch, mais malheureusement, on me laisse accéder nulle part”. “Mes parents ont leur maison sur le bas de la commune de Grimaud et on ne sait pas ce qu'il est advenu de la maison pour l'instant, parce qu’on n'a pas le droit pour ne pas gêner les secours d'aller sur ces quartiers-là. On a quelques informations parcellaires et beaucoup d’inquiétudes”. Une inquiétude partagée par les habitants de Cogolin à quelques kilomètres de là, à la vue des épais panaches de fumée qui refont leur apparition dans le ciel cet après-midi. Sur les conseils des pompiers, ces vacanciers italiens arrosent leur maison. Leur voiture est prête à partir. “Si on doit partir, on est prêt à partir”. Lundi soir, le feu était passé tout près de ce quartier, endommageant ce mobil-home et surtout cette maison qui a subi de gros dégâts.