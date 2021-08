Incendie dans le Var : le vent donne un court répit aux pompiers

La nuit s'annonce beaucoup plus calme. Les températures ont baissé et le vent est tombé. Mais ce sera un très court répit pour les 1 200 pompiers toujours mobilisés sur le terrain ce soir. Car la météo va changer vendredi. On attend pendant trois jours des vents tourbillonnants. Du côté de l'enquête, les gendarmes ont lancé un appel à témoins. Toutes les personnes, qui auraient des informations concernant ce départ de feu lundi dernier à 17h45 sur une aire de repos de l'A57 à Gonfaron, peuvent contacter la gendarmerie.