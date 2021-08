Incendie dans le Var : les vacanciers retrouvent leur camping

Après 48 heures passées dans un gymnase, les vacanciers regoûtent au plaisir du camping. “On retrouve le soleil, la piscine, les prestations, notre liberté on va dire”. Des feux sont toujours en cours dans la région, mais qu'importe, ces touristes poursuivront leur séjour jusqu’à dimanche. “Si jamais il y avait de nouveau un feu aux abords du camping, on prendrait les affaires les plus essentielles, puis on repartirait directement dans l'Est de la France”. Pour eux pas question de renoncer à leurs vacances : “On a déjà passé deux jours qui ont été catastrophiques et moralement très très dur et on s'est dit là, on veut profiter de ces derniers jours au maximum”. Lundi soir, des milliers d’entre eux avaient dû quitter leur camping menacé par les flammes. Hébergés dans une dizaine de gymnases du département, beaucoup ont pu regagner leurs établissements ce jeudi. Mais certains sont juste passés rechercher leurs affaires. Dans ce camping, 25% des clients ont décidé de rentrer chez eux. “On a perdu à peu près 100, 150 personnes sur la fin de semaine. Ils ont eu peur que ça reprenne même si on a beau leur expliquer exactement ce qui se passe que pour nous quand même le feu est loin”. Ce gérant regrette leur choix, mais il n'enregistre aucune perte financière. Ces séjours ne seront pas remboursés.