Incendie dans le Var : l'espoir d'une possible accalmie ?

Pour le moment, au poste de commandement du Luc dans le Var, on s'accroche à cet espoir d'une possible accalmie. Tout d'abord, parce que les vents devraient se calmer. Et que le taux d'humidité, lui, devrait remonter. La nuit et la journée qui viennent de s'écouler ont été particulièrement difficiles. Il y a eu des départs de feu partout et parfois très éloignés. Le vent qui change sans cesse de direction oblige les différentes équipes de pompiers à se déplacer en permanence. Ils s'apprêtent à passer encore une nuit à lutter contre le brasier toujours incontrôlable. Après trois jours de lutte, ces soldats du feu sont totalement épuisés. Mais il faut faire attention. Même si les différents brasiers étaient éteints cette nuit, le travail n'est pas terminé. Il y a encore toute une tache de noyage, c'est-à-dire qu'il va falloir arroser toutes les zones qui pourraient potentiellement reprendre feu. Ce travail pourrait prendre encore des jours. Une bonne nouvelle pourrait tout de même soulager les pompiers. Des renforts sont attendus du nord de la France. Ils devraient arriver dans le courant de la semaine.