Incendie dans le Var : un désastre pour la biodiversité

Des milliers d'hectares de végétations ont été carbonisés, et avec eux, l'habitat de 241 espèces protégées. Une catastrophe écologique qui se déroule sous les yeux des agents de l'Office de la biodiversité. "Les espèces ont besoin d'un habitat qui leur est propre. Ça peut être un sous-bois, un cours d'eau, ou une forêt de chênes-lièges. Quand cet habitat n'est plus, les espèces n'ont plus ce qu'il faut pour se nourrir, s'abreuver, ou se reproduire", explique Concha Agero, directrice interrégionale adjointe de l'OFB PACA-Corse. Certaines s'en sont sorties. Mais pour d'autres, c'est une nouvelle mise en danger de leur espèce. Les salamandres tachetées, les grenouilles et surtout la tortue d'Hermann, seule tortue terrestre française, en font partie. Le massif des Maures est l'un des derniers lieux où on peut la trouver, 10 000 y ont élu domicile. Malheureusement, une dizaine a déjà été retrouvée morte. Le bilan sera certainement beaucoup plus lourd. Mais pour l'instant, il est impossible pour les agents de sauver celles qui sont encore vivantes. À tout moment, le feu pourrait repartir. L'incendie est compliqué à maîtriser. Il détruit à la fois la faune et la flore. Le massif des Maures est un joyau de Provence connu pour ses pins parasols et ses chênes-lièges. En deux jours, beaucoup sont partis en fumée. Encore en plein cœur de l'incendie, les experts de l'Office national des forêts alertent sur les conséquences. Pour évaluer les dégâts sur la biodiversité, il faudra encore plusieurs semaines. La végétation, elle, mettra des années à retrouver son état.