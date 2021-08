Incendie dans le Var : un feu toujours incontrôlable

En 48 heures, le brasier a déjà ravagé plus de 5 000 hectares, l'équivalent de la superficie brûlée l'année dernière dans le Var. Noyer les lisières ne suffit donc pas à empêcher les reprises de feu. En dépit de l'ampleur des moyens, une conjonction d'éléments empêche les 1 000 pompiers déployés de fixer l'incendie. En cause, les conditions météo. "A la fois la sécheresse, ce qui prévaut dans ce département depuis quasiment deux mois, les fortes températures que l'on connaît depuis plus d'une semaine, plus des conditions de vent qui étaient extrêmement défavorables", explique Evence Richard, préfet du Var. Avec des rafales à 80 km/h, le combat était déjà difficile. Mais la nuit dernière, le vent a tourné. Le mistral des deux premiers jours a cédé la place à un vent de Sud-Est. Les pompiers ont donc dû repenser leur stratégie et se déplacer. Depuis le début de la journée, ils ont identifié des dizaines de reprises de feu à Gonfaron, au Cannet-des-Maures, à La Garde-Freinet, à Cogolin et à La Môle notamment. Mais, le relief escarpé rend la progression difficile pour les hommes et parfois impossible pour les véhicules. "Effectivement, on est toujours sur une poudrière à proximité de ce sinistre principal", souligne Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). A cause du vent, des particules incandescentes sautent des dizaines de mètres, comme ici avec ces vignes que l'incendie a comme enjambées. Mais, les soldats du feu attendent une météo plus clémente. Le vent pourrait enfin s'estomper dès cette nuit.