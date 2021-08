Incendie dans le Var : un pyromane pris en flagrant délit

Il était 15h samedi lorsque des vacanciers ont découvert une scène inhabituelle au bord de la route. “Je vois un gars accroupi devant des flammes”. Charles, Frédéric et Élodie ont compris l'urgence de la situation. Il fallait faire vite, les flammes étaient de plus en plus hautes. Sans réfléchir, ils sont intervenus et ont éteint le feu avec ce qu'ils avaient à portée de main. “Donc là, on a eu des tapis de voiture, des bouteilles d'eau. J'ai mis deux bouteilles d'eau dans le brasier, ça s'est arrêté très vite. Le gars, on l'a vu repartir avec ses sacs et là j'ai entendu quelqu'un qui a dit non : ‘mais toi, tu restes là, tu ne bouges pas’”, témoigne l‘un d’entre eux. En quelques minutes, les flammes ont été éteintes. L'homme a été maîtrisé et ensuite remis à la police. De retour sur les lieux, les agents constatent les dégâts. Le pire a été évité de justesse. “Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très sec. En plus samedi, il y avait de nouveau du Mistral”. Le risque d'incendie est toujours très élevé dans le massif. Un nouveau départ de feu aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Le maire de Cavalaire a remercié les sept personnes qui sont intervenues pour leur geste héroïque, en leur remettant la médaille de la ville. “La première chose que j’ai faite, c’est de les convier pour pouvoir les remercier”. Le suspect, un homme de 56 ans devait être présenté ce lundi devant un juge. La comparution a finalement été reporté. Une information judiciaire a été ouverte.