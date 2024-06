Incendie dans le Var : une dizaine de maisons menacées

Les flammes ne sont plus qu'à quelques mètres. À l'intérieur de son tracteur, un habitant filme les Canadair qui luttent contre le feu sur son terrain. Des dizaines de maisons ont déjà dû être évacuées. Attisé par des rafales de vent jusqu'à 80km/h, au bord de la route départementale 48, aux alentours de 15 heures, il a déjà parcouru près de 600 hectares et continu de se propager. "Le feu est rentré dans le massif des Maures. Il est actuellement sur les pentes montantes du massif, accentué par le vent. Il a une progression très rapide. Le feu est dans la forêt. Dans cette forêt-là, il y a quelques hameaux qui sont en cours d'évacuation", précise Olivier Pécot, SDIS 83. Au sol, près de 400 pompiers luttent contre les flammes, appuyés dans le ciel par un hélicoptère bombardier d'eau et trois canadairs, venus se ravitailler dans le golfe de Saint-Tropez à quelques mètres seulement des bateaux et des touristes. Les conditions météo se dégradent. La nuit s'annonce compliquée pour les soldats du feu. Des renforts sont attendus dans les prochaines heures. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Boujamaa, D. Laborde