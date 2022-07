Incendie dans le Verdon : un camping ménagé par les flammes

Pendant que les pompiers quittent la commune d'Omelas, cet homme fait le chemin inverse. Il rentre chez lui. Des hectares entiers sont partis en fumée. Il faut quitter les lieux et vite. Les flammes sont devenues trop menaçantes. Au total, 300 vacanciers sont évacués en urgence de ce camping de Castellane. Impuissants, ils observaient encore l'avancée du feu quelques minutes plus tôt. L'incendie s'est déclaré le 26 juillet dans la commune de Rougon. Une centaine de pompiers a d'abord contenu le feu qui menaçait des habitations. Désormais, il progresse en direction du camping, dans la commune voisine de Castellane. Un Canadair chargé d'un produit retardant pour contenir le feu survole la zone, mais l'opération est complexe. Le terrain très escarpé est inaccessible aux véhicules des pompiers. Trois hélicoptères de l'armée de Terre et une trentaine d'hommes de la sécurité civile viennent leur prêter main forte. La commune de Castellane a déclenché une cellule de crise et mis à disposition son gymnase pour accueillir les 300 personnes évacuées du camping. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Cloix