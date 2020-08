Incendie dans les Bouches-du-Rhône : des centaines de pompiers mobilisés à Martigues

Le premier incendie a pris en fin d'après-midi à Port-de-Bouc. Il avait déjà brûlé 110 hectares. Le second s'est déclenché à Martigues, à quelques kilomètres de là. La plupart des habitations y ont été évacuées. 800 hommes sont encore mobilisés pour lutter contre le dernier feu. Les pompiers mènent des opérations de brûlage tactique. Leur travail devrait durer une bonne partie de la nuit.