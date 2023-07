Incendie dans les Bouches-du-Rhône : plus de 300 pompiers mobilisés

Les largages s'enchaînent, il s'agit d'agir vite et de frapper fort. Lorsque le feu se déclare à Velaux, dans les Bouches-du-Rhône, à 17h30, les pompiers arrivent en nombre : 200 sapeurs, un hélicoptère bombardier d'eau et quatre Canadair. Ce soir, dans ce département en vigilance rouge aux feux de forêt, l'opération semble fonctionner, le feu régresse. Bien plus à l'est, dans les Alpes-Maritimes, des automobilistes les images des arbres en feu depuis l'autoroute A8. Le long de la voie, des flammes de plusieurs mètres et un panache de fumée qui s'épaissit. L'incendie s'est déclaré à 15h30 à Cagnes-sur-Mer dans la zone résidentielle que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article ; 6 000 m² seraient partis en fumée. La circulation a été perturbée sur la ville voisine, les TER interrompus entre Antibes et Nice. Là encore, les pompiers sont intervenus rapidement. Le feu a été fixé, mais trois départements, Var, Bouches-du-Rhône et Vaucluse, seront demain en alerte incendies orange, risque élevé. TF1 | Reportage V. Capus, C. Gerbelot, C. Guérard