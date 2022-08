Incendie dans les Landes : 30 hectares partis en fumée à Laluque

L'incendie menace la commune de Laluque dans les Landes. Les Canadair et 170 pompiers au sol sont à l’œuvre depuis plusieurs heures. Les feux se rapprochent des habitations, huit ont déjà dû être évacuées. "Le feu avançait vers la maison et en l'espace de même pas 20 minutes, il était au niveau de l'entrée de la propriété", témoigne un habitant. Le feu menace aussi le chemin de fer. Par conséquent, c'est tout le trafic qui est interrompu au moins jusqu'à mercredi matin au sud de Bordeaux. En gare de Dax, des centaines de passagers ont vu leur train annulé. Si certains s'en plaignent, d'autres sont plutôt bienveillants : "on va surtout penser aux pompiers qui luttent pour le feu, nous on va trouver des solutions". Près de 30 hectares ont déjà brûlés, mais à cette heure, le feu ne progresse plus. Selon la préfecture des Landes, un engin agricole est à l'origine du feu. TF1 - Reportage I. Bornacin, A. Vieira, S. Vignon