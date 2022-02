Incendie dans les Pyrénées-Orientales : des riverains sous le choc

Plus de douze heures après l'incendie, ils sont encore là, comme un besoin pour tenter de comprendre ce qu’ils ont vécu ici cette nuit de dimanche à lundi. Ils sont les premiers à avoir trouvé cet homme qui a sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Ils sont plusieurs à venir l’aider. Eux habitent une rue voisine et ont encore du mal à admettre leur impuissance. Des voisins abasourdis et démunis. Certains ont tout perdu, d’autres ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Déjà, les aides affluent. Elle a fait 20 kilomètres pour apporter ces vêtements, comme une évidence. Dans ce village de 10 000 habitants, tous sont en deuil. Cette nuit, les sinistrés vont être hébergés dans les communes voisines. T F1 | Reportage F. de Juvigny, J.V. Molinier