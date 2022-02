Incendie dans les Pyrénées-Orientales : le travail d’enquête s’annonce complexe

Les opérations de sauvetage ont pris fin cet après-midi. Mais le travail des pompiers est loin d'être terminé. "Dès que nous allons avoir la moindre suspicion de retrouver quelque chose, nous arrêtons et les enquêteurs viennent avec nous pour pouvoir identifier, photographier et figer les scènes", déclare le lieutenant-colonel Fabien Vergez, commandant des opérations de secours chez SDIS 66. Une enquête pour "incendie volontaire ayant entraîné la mort" a été ouverte. L'explosion qui s'est reproduite au rez-de-chaussée de l'immeuble était-elle d'origine criminelle ou accidentelle ? Aucune piste n'est écartée. L'ordre même des événements est encore difficile à retracer. "À cet instant, il ne m'est pas possible de vous dire si c'est une explosion suivie d'un incendie ou un incendie suivi d'une explosion", déclare le procureur de la République de Perpignan Jean-David Cavaillé. Les investigations seront longues. Les enquêteurs progressent prudemment à l'intérieur de l'immeuble. L'effet de souffle de l'explosion a fragilisé le bâtiment, qui menace de s'effondrer. "On est toujours en train d'intervenir pour essayer de limiter les poutres qui fument. Elles continuent de se consumer. Dès qu'on déplace quelque chose, c'est un peu un jeu de Mikado et on risque de prendre une partie du plancher sur nous", affirme Olivier Dibartolomeo, commandant des opérations de secours chez SDIS 66. Autre élément pour l'enquête : les caméras de surveillance placées dans la rue. Elles ont tout filmé. "La gendarmerie va analyser les images et on verra ce que ça donne", indique le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque Alain Got. Les gendarmes continuent de recueillir les témoignages des riverains. La cause du sinistre ne sera pas connue avant plusieurs jours. TF1 | Reportage L. M erlier, T. Marquez, J.P. Hequette, C. Baron, M. Truchot, N. Robertson, C. Arrigoni, A. Bacot, A. Delabre