Incendie dans les Pyrénées-Orientales : le travail minutieux des enquêteurs

À chaque feu, chaque explosion, les pompiers sont les premiers sur les lieux. Comme il y a deux ans lors de l'incendie de la rue Erlanger à Paris, qui avait fait dix morts, ils doivent sauver les sinistrés et éteindre les flammes. Mais ils ont aussi une autre mission moins connue, réunir les premiers indices de l'enquête. Une section spécialisée étudie les traces de suie, de fumée, la couleur des murs calcinés. S'ils pensent que l'origine peut être criminelle, la brigade est appelée en renfort. Ces indices et ceux récoltés par les enquêteurs sont envoyés dans des laboratoires. Dans le laboratoire des gendarmes, un morceau de bois calciné vient d'être reçu. "Là, en l'occurrence, il s'agit de regarder si on a des traces particulières sur le morceau de bois", indique-t-on. En 30 minutes, une machine va révéler aux enquêteurs si la poutre a été aspergée par un produit inflammable. Si ce produit est identifié sur ce morceau de bois, "ça veut dire potentiellement que quelqu'un l'aura mis pour y mettre le feu en gros. Après, c'est à nous de travailler pour savoir si c'est un côté volontaire ou si c'est plus accidentel", explique le lieutenant-colonel Cognon, membre de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. TF1 | Reportage M. Guiheux, F. Agnès, B. Poiseul