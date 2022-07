Incendie dans les Pyrénées-Orientales : un millier de personnes évacuées

Dans une épaisse fumée, les habitants de Salses-le-Château fuient avec leur voiture. Tout un quartier a été évacué. Certains tentent d'aller sauver quelques affaires, mais la route est bloquée. "On a peur de tout perdre. On attend les informations qu'on n'a pas malheureusement. On attend d'avoir de bonnes nouvelles, on espère", s'inquiète cet habitant. Évacuées par les gendarmes, près de 1 000 personnes ont dû quitter leur domicile. "Ce serait dommage de perdre la maison avec tout ce qu'il y a dedans. On n'a rien : on n'a pas nos ordinateurs, on n'a pas nos papiers", témoigne un autre. Depuis 11h30, ce mardi matin, le feu se propage dans le massif et les 250 pompiers, aidés de cinq Canadair, ne parviennent pas à l'arrêter. En tout, 450 hectares de végétation ont déjà brûlé en quelques heures. De plus, la tramontane complique le travail des pompiers. Ce soir, l'autoroute A9 a été coupée dans les deux sens. Les habitants évacués, quant à eux, vont être accueillis dans la salle polyvalente de leur commune. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia