Incendie dans les Pyrénées-Orientales : une famille décimée parmi les victimes

À Saint-Laurent-de-la-Salanque des parents, ainsi que leurs deux enfants d'un an et demi et de trois mois ont perdu la vie dans leur appartement. Une huitième victime a été retrouvée ce mardi après-midi. Elle s'appelait Annie. Elle avait 37 ans. Selon une proche rencontrée par nos journalistes, "c'était quelqu'un vraiment sur qui on pouvait s'appuyer. C'était une personne d'une extrême gentillesse." Astrid, elle, ne sait pas dans combien de jours ou de semaines elle pourra regagner son appartement. Elle habitait l'immeuble d'en face et croisait ses voisins au quotidien. Elle se dit que les prochains jours de marché ne seront plus pareils, parce qu'il y a des têtes que les habitants ne reverront plus. Elle s'efforce de faire son deuil et tente de calmer les images de cette nuit-là, même si elle reconnaît que "quand on entend des cris par la fenêtre et qu'on voit des personnes se faire avaler par les flammes, c'est de choses qui, même avec un peu de temps, risquent de rester ancrées." Aux abords de la rue Arago, beaucoup sont venus exprimer leur empathie. Preuve de la compassion et de l’entraide dans cette commune, dans le foyer municipal, les dons des dernières 24 heures s'empilent. Désormais, la municipalité demande d'appeler avant de donner. Ainsi, selon les explications de Laure Garric, directrice de cabinet du maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque, "on pourra revenir vers les gens qui souhaitent donner en fonction des besoins que les sinistrés vont nous exprimer." T F1 | Reportage F. De Juvigny, J.V. Molinier, A. Bacot.