Incendie dans l'Hérault : un pompier en garde à vue

Les enquêteurs ont identifié la scène du crime. Là où mardi 26 juillet, peu avant 11h30, quelqu'un a mis le feu volontairement. Et peut-être pas qu'une seule fois. En une journée, quatre départs de feu ont été identifiés dans un rayon de moins de 20 kilomètres. Et déjà un suspect pour au moins l'un de ces incendies. Il s'agit d'un pompier volontaire. Ils étaient plus de 600 sapeurs-pompiers à lutter contre les flammes. Cinq ont été blessés. C'est de l'incompréhension dans la commune. "Ça fait mal, c'est choquant", s'exprime une habitante. Le pompier en garde à vue serait-il l'auteur des autres feux de Gignac et Saint-Bauzille où 1 000 hectares ont été brûlés ? Il est trop tôt pour le dire. Mais ici, on privilégie la piste criminelle. Sur les images de vidéosurveillance, une camionnette est toujours là au départ des feux. "Les endroits ont été bien choisis puisque c'est quand même des endroits où la végétation est dense où normalement, on ne trouve pas de promeneurs... Tous ces éléments laissent penser qu'on a bien aidé ce feu à démarrer", affirme Gégory Bro, maire (se) de Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Hérault). L'an dernier, près de la moitié des feux dans l'Hérault ont été considérés comme malveillants. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Gorgibus, S. Fortin