Incendie dans un gîte en Alsace : qui sont les victimes ?

Les victimes sont de jeunes adultes âgés de 24 à 50 ans, atteintes d'une légère déficience mentale. Elles étaient originaires de la région Grand Est et sont accompagnées toute l'année par des associations. Le président de l'une d'elles, encore bouleversé, a pu rencontrer l'une des rescapés. "Elle a ouvert la porte et s'est rendue compte qu'il y avait du feu. Elle est remontée au premier étage. Elle a hésité à aller chercher son téléphone, son doudou, sa carte. Finalement, elle a sauté par la fenêtre et a été réceptionnée par un autre résident qui, lui, avait été déjà sorti à ce moment-là", raconte Denis Renaud, président de l'association "AEIM". Ce n'est pas son association qui a géré le séjour, mais des agents spécialisés dans l'accompagnement des personnes handicapées. Les familles des victimes sont prises en charge. Une cellule médico-psychologique est mise en place à Wintzenheim. Parmi les rescapés, treize sont en train de rentrer chez eux en Franche-Comté. TF1 | Reportage C. Abel, C. Chevreton, M. Kouho