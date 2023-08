Incendie dans un gîte : pourquoi autant de victimes ?

Le bâtiment fume encore, mais l'enquête a déjà commencé. Les pompiers et les experts de la gendarmerie recueillent toutes les preuves pour comprendre les circonstances de ce drame. "Même si l'incendie n'est pas encore circonscrit, on est en mesure de pouvoir récupérer un certain nombre d'indices et démarrer l'enquête.", dit Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Le bâtiment incendié se trouve sur la commune de Wintzenheim (Haut-Rhin). Contrairement à ce que nous avons compris, deux gîtes sont installés dans le même lieu : l'un au rez-de-chaussée et l'autre aux étages supérieurs. Lorsque le feu s'est déclaré, 28 personnes se trouvaient dans les deux gîtes. Les douze au rez-de-chaussée ont pu être évacués. À l'étage, cinq ont pu échapper aux flammes et onze sont restées prisonnières. Parmi les hypothèses les plus probables, l'incendie se serait déclaré au premier étage. Les enquêteurs vont donc commencer par vérifier si les bâtiments respectaient toutes les règles d'accueil du public. Et la propriétaire des gîtes, elle, sera interrogée comme tous les autres témoins, pour comprendre comment cette catastrophe a pu se produire. TF1 | Reportage T. Vartanian, E. Payro, M. Alibert