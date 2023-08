Incendie d'Argelès : le long travail des enquêteurs

Un amas de cendres, mais surtout une mine d'informations pour l'enquête. Depuis ce mercredi matin, un travail commun a commencé entre les pompiers, les gendarmes, mais aussi l'office des forêts. Ils scrutent chaque mètre carré calciné, à la recherche du moindre indice. Grâce à des piquets, ils tentent de remonter jusqu'au point de départ du feu, déclaré dans la soirée du lundi 14 août 2023. À ce stade, aucune piste n'est privilégiée, mais en cas d'origine criminelle, chaque indice est conservé. Pour recouper les pistes, un travail d'audition des témoins et victimes de l'incendie est en cours. En deux jours, plusieurs dizaines de personnes ont été entendues. Ce mercredi soir, l'origine du feu reste inconnue, mais depuis deux jours, un couple de Saint-André s'interroge. Leur maison a entièrement brûlé. Pour eux, cet incendie ne peut pas être accidentel. Un sentiment partagé par le maire de la ville. Depuis le début de l'année, 28 départs de feu ont eu lieu sur les sols communs d'Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède. Une enquête est ouverte pour incendie volontaire, aggravée par la mise en danger d'autrui. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Sellie, D. Pires