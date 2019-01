Incendie de Courchevel : les témoignages des victimes

L'enquête se poursuit au lendemain de l'incendie, qui a fait deux morts et 25 blessés, le dimanche 20 janvier à Courchevel. Pour l'heure, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. Les auditions des victimes vont se poursuivre pendant plusieurs jours. Un chien spécialisé dans la recherche de produits inflammables a marqué un des appartements au deuxième étage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.