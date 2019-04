Incendie de Notre-Dame de Paris : le chantier est-il en cause ?

L'incendie, qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris dans la soirée du 15 avril 2019, soulève de nombreuses questions. D'où sont parties les premières flammes ? Y a-t-il un lien entre l'incendie et le chantier de rénovation qui était en cours ? Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre. Mais de l'avis de nombreux experts, il n'est pas certain que l'on connaisse un jour la vérité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.