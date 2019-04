Incendie de Notre-Dame de Paris : les images avant et après qui montrent l'ampleur des dégâts

Les apparences sont parfois trompeuses. De l'extérieur, la façade de Notre-Dame de Paris semble presque intacte. L'intérieur en revanche semble avoir été dévasté. Pour se rendre compte, notre journaliste Henri Dreyfus a comparé quelques photos prises avant et après l'incendie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.