Incendie de Notre-Dame de Paris : revivez l'allocution d'Emmanuel Macron

Le chef de l'État s'est exprimé en direct depuis de l'Élysée pour revenir sur l'incendie survenu à Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron a promis de reconstruire la cathédrale "plus belle encore" en "cinq années". Il s'est aussi engagé à revenir vers les Français très prochainement dans le cadre du grand débat national. Retrouvez l'intégralité de son allocution dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.