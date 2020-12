Incendie de Lubrizol : des experts mettent en cause l'entreprise

Quatorze mois se sont écoulés depuis l'impressionnant incendie de Lubrizol. Une question est encore dans tous les esprits : d'où et comment est parti le feu ? Pour la première fois, dans un rapport versé à l'instruction, les experts privilégient une piste. Le feu se serait déclenché dans l'enceinte de Lubrizol, au niveau du bâtiment de stockage. Plusieurs hypothèses sont étudiées quant aux causes de l'incendie. Un problème lié au lampadaire situé au-dessus du stock de produits chimiques ou alors la détérioration d'un conteneur suite à une mauvaise manœuvre d'un engin de manutention. L'avocate de Lubrizol tient à rappeler qu'il n'y a toujours pas de certitude sur les causes de l'incendie. À Rouen, pour les riverains, partie civile au procès, voir avancer l'enquête est un soulagement. Le rapport d'expertise apporte également un autre renseignement. L'entreprise mitoyenne Normandie Logistique qui stocke, notamment des produits fabriqués par Lubrizol, a longtemps été soupçonnée d'être à l'origine de l'incident. Cette piste n'est plus privilégiée.