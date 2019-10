Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : les habitants en quête de réponses

Les visites sur place de six ministres, dont Édouard Philippe, n'ont pas suffi à calmer l'inquiétude des habitants de Rouen. Cinq jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, une partie de la population estime, sans preuve jusqu'à présent, qu'on ne lui dit pas tout. Ils sont une quarantaine à avoir déposé plainte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.