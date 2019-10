Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : levée des restrictions sur les produits agricoles

À Rouen, les dernières restrictions de vente concernant les produits agricoles ont été levées le week-end dernier. Les pommes, les œufs et les légumes peuvent enfin être commercialisés, au grand soulagement des agriculteurs. Mais des prélèvements de lait et d'herbe de pâturages sont encore réalisés tous les quatre jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.