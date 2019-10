Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : qui va payer ?

L'enquête se poursuit sur le site de l'usine Lubrizol à Rouen pour tenter de déterminer l'origine du sinistre. Édouard Philippe, lui, n'a pas attendu les résultats des analyses pour pointer du doigt la responsabilité de l'entreprise. Les autorités le rappellent, c'est le principe du pollueur-payeur qui sera appliqué. Une facture qui pourrait être très lourde, alors qu'au moins 1 800 agriculteurs ont été touchés, et devraient être indemnisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.