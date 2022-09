Incendie de l'usine Lubrizol : l'inquiétude toujours vive des habitants

Beaucoup ont oublié, mais pas Ludovic Lepage. Il habitait Rouen le jour de l’incendie. Les fumées sont arrivées droit sur sa maison. Trois ans plus tard, un regard sur la ville suffit pour que l'angoisse remonte. Ce 26 septembre 2019, il reste de la colère. Ce jour-là, 9 500 tonnes de produits chimiques prennent feu dans les zones de stockage des usines Lubrizol et Normandie Logistique. Lubrizol est un site classé Seveso, soumis à de strictes conditions de sécurité. Pendant plusieurs heures, un panache de fumée long de 22 kilomètres progresse au-dessus de la métropole rouennaise. Depuis, Lubrizol assure avoir renforcé la sécurité de son site et nous a exceptionnellement ouvert ses portes pour le constater. Autre précaution prise : les anciens entrepôts brûlés ont été délocalisés. Plus rien n’y est désormais stocké. Malgré ces mesures, l’inquiétude persiste chez les Rouennais, conscients d’habiter aux portes d’une zone industrielle. Sur Facebook, Valérie anime un collectif de riverains, formé après la catastrophe. À la moindre suspicion de danger, ils se préviennent en envoyant un message sur ce groupe. TF1 | Reportage M. Debut, C. Souhaut, B. Chastagner