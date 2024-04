Notre-Dame : les dernières étapes du chantier avant sa réouverture

À Notre-Dame, en ce jour anniversaire, les sentiments se mélangent : espoirs devant le chantier et tristesse du souvenir. Un passant s’interroge sur comment ils vont encore parvenir à défaire toutes les broderies métalliques. La prochaine étape est justement en train de se dérouler derrière ces échafaudages qui recouvrent pour l'instant le toit de la cathédrale. Le travail va durer plusieurs mois. Les couvreurs doivent poser au total 3 700 tables de plombs, pesant une cinquantaine de kilos chacune, sur la charpente du chœur, celle du transept et de la nef. Ainsi, Notre-Dame retrouvera la toiture telle qu'elle était avant l'incendie, même matière, même couleur, mêmes lucarnes et même faîtage au sommet. Sur la Flèche, le travail de couverture a commencé par le haut à 90 mètres et s'est interrompu, car il y a maintenant une autre priorité. Tous les échafaudages au pied de la flèche vont être enlevés pour pouvoir, à l'intérieur, combler le trou laissé par l'effondrement du 15 avril 2019. La voûte sera reconstruite avec 7 000 pierres taillées d'une épaisseur de 20 cm. Quand cette opération sera terminée, normalement en juillet, l'étape suivante consistera à démonter les 60 000 barres d'acier de l’échafaudage à la croisée du transept. TF1 | Reportage M. Izard, T. Gippet, V. Brossard