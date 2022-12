Incendie de Saint-Chamas : où en est l'enquête ?

Des milliers de tonnes de déchets à l'abandon et beaucoup d'amertume pour le maire de Saint-Chamas. "Ça fait presque un an et on s'aperçoit finalement qu'on est toujours dans la même situation", déclare-t-il. En décembre 2021, les flammes ravagent cet entrepôt exploité par une société de tri et de recyclage. Aucune règle n'y était respectée. Pas d'assurance, pas de protection incendie, et 30 000 m³ de déchets au lieu des 1 000 m³ autorisés. Les pompiers ont mis sept semaines à éteindre le feu et à contenir les fumées toxiques. Depuis l'entreprise responsable a déserté les lieux, laissant derrière elle des monticules d'ordures et la facture. Le coût de l'évacuation s'élève à trois millions d'euros. "On n'en veut plus, on n'en peut plus. Aujourd'hui, on subit encore ces déchets en entrée de ville. Et puis on se dit, mince, il y en a qui en ont profité, il y en a qui ont fait un certain nombre d'argent là-dessus. Aujourd'hui, on ne sait plus où est cet argent et on nous demande, à nous, de faire payer le contribuable pour faire enlever tout cela. Ce n'est pas normal", s'exprime Didier Khelfa. TF1 | Reportage B. Guénais, P. Lormant, B. Chastagner