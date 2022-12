Incendie de Vaulx-en-Velin : des familles toujours sous le choc

Au quatrième étage de l'immeuble, il y avait Mouna, 42 ans, d'origine somalienne et ses huit enfants. Pris au piège par les fumées, ils ont tous sauté dans le vide. Mouna et cinq de ses enfants ont perdu la vie. La plus jeune avait 4 ans, l'ainé, 20 ans. Mako était sa cousine. Elles se côtoyaient chaque semaine. "Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Une famille décimée que vous connaissiez, qui est votre famille. Comment se sentir ? Tout le monde est malade. Je viens ici pour pleurer, car je ne veux pas pleurer à la maison. Mes enfants qui connaissent les enfants. C'est très difficile", s'est-elle confiée, en larmes. Les trois enfants qui ont survécu sont toujours hospitalisés. Ils souffrent de plusieurs fractures. À Vaulx-en-Velin, toute la communauté somalienne est effondrée par ce drame. Tous veulent rendre hommage à Mouna. Cette mère a fui la guerre et obtenu le statut de réfugier en France en 2010. Depuis quelques jours, Omar, ami de la famille, héberge le papa, absent le jour du drame. Il est anéanti. Comme Mako, beaucoup dénoncent la présence des dealers dans l'immeuble et l'insalubrité du bâtiment. "Je pense que s'il y avait plus de sécurité, ne serait-ce qu'un gardien qui alerte, ne serait-ce que les alarmes pour signaler qu'il y a du feu, c'est le minimum qu'on demande,je pense que ma famille aurait dû survécu", a-t-elle affirmé. À Vaulx-en-Velin, certains voisins ont expliqué aux enquêteurs que les dealers utilisaient des chauffages d'appoint avec des branchements électriques hasardeux. Y a-t-il eu un court-circuit ? À ce stade, aucune piste n'est écartée. TF1 | Reportage C. Blampain, D. Paturel