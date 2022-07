Incendie : des habitants dans l'angoisse

Une épaisse fumée et des flammes à seulement un kilomètre de ce camping. Mardi 28 juin 2022, le feu s'est avancé tout près des mobil-homes et les vacanciers ont été évacués. Cette mère de famille est prête à partir. "J'ai préparé tous les habits des enfants... Au cas où il faut partir", affirme-t-elle. De retour dans leur mobil-home ce mercredi matin, ces vacanciers, eux, ont fait le choix de rester. "Il y a les pompiers qui nous rassurent. On a vu le commandant faire le tour du camping et il a rassuré comme quoi, il avait mis la surveillance partout", lance l'un d'entre eux. Un peu plus loin, les automobilistes inquiets s'arrêtent face à d'importantes reprises de feu. Dans ce quartier, les habitants ont pu regagner leur domicile dès mardi soir. Mais, tous sont encore très choqués. Chacun est venu suivre de près l'avancée du feu. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J.V. Molinier