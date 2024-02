"On était en enfer" : le Chili dévasté par des incendies meurtriers

Un épais nuage de fumée et de cendres, des évacuations dans l’urgence, à Viña del Mar, les pompiers luttent sans relâche depuis 48 heures contre un incendie incontrôlable, jusque dans la ville. Au total, 43 000 hectares ont déjà brûlé. La région de Valparaiso compte un million d’habitants et est très prisée par les touristes en cette période estivale. "Le ciel est devenu noir. Le vent, on aurait dit un ouragan. On était en enfer", relate une habitante de cette station balnéaire. Plus de 200 personnes sont portées disparues, au moins 64 sont mortes. Nous avons pu joindre sur place le commandant Ibaceta entre deux interventions. C’est dans des quartiers très populaires, construits plus ou moins légalement sur les hauteurs de la ville, que les dégâts sont les plus impressionnants. On peut voir dans les images du quartier El Olivar avant, et ce qu’il est devenu aujourd'hui. Marcos et sa femme y avaient leur atelier de couture, leurs voisins ont, eux aussi, tout perdu. D’autres compagnies de pompiers et de militaires ont été envoyées en renfort. Les températures caniculaires de ces derniers jours devraient baisser et faciliter leurs combats contre le feu. TF1 | Reportage M. Guénégan, S. Jou