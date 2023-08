Incendie du gîte : l'émotion des proches des victimes

C'était en hiver dernier, à l'occasion d'une distribution de chocolat pour Noël, Éric Pensalfinile, maire de Saint-Max, commune de la métropole de Nancy, posait avec les personnes de l'association Eau-vive, atteintes d'une légère déficience mentale. Trois d'entre-elles, Jennifer, Jérôme et Jimmy, ont perdu la vie dans l'incendie. Autre commune du Grand Est touché par cette tragédie, Amnéville. Des mots, des fleurs, ont été déposés devant le foyer, où résidaient les quatre autres victimes. Quatre amis, presque une famille pour Jean-Claude Jacoby, le président de l'association qui les encadre toute l'année. À 80 kilomètres de là, l'émotion est vive dans le petit village de Xanrey, d'une centaine d'habitants. Forcément, tout le monde connaissaient Régis, décédé mercredi 9 août 2023 à l'âge de 50 ans. Parmi les 17 rescapés, treize pensionnaires de l'Association Idoine résidaient au rez-de-chaussée du gîte en flamme. Ils ont pu sortir à temps et rentrer chez eux en Franche-Comté, sains et saufs, mais marqués à vie. Dans ces communes du Grand Est, plusieurs hommages vont être rendus aux victimes. TF1 | Reportage C. Abel, F. Moncelle, E. Vinzent, I. Blonz