Incendie du Var : les experts constatent les dégâts

Ils étaient locataires de cette maison depuis sept ans. En une nuit, ce jeune couple a tout perdu. Le mobilier, l'électroménager, les vêtements, des objets de valeur... Tout a brûlé dans l'incendie. Ce mardi matin, l'expert mandaté par leur assurance vient faire l'état des lieux. Il va rapidement évaluer l'ampleur des dégâts. "Il n'y a rien de récupérable dans la maison. Il faut faire un inventaire complet de tout ce qui est détruit. Après, il faut voir s'il y a des justificatifs sur certains biens qui sont d'une valeur un peu plus importante. On évalue en fonction de ce qu'on voit, de ce que les gens nous déclarent", explique Laurent Flicker, expert pour les compagnies d'assurances. Au traumatisme, s'ajoute la difficulté de faire un inventaire exhaustif de tout ce qui se trouvait dans l'habitation en essayant de ne rien oublier. À Cogolin, Pierre Audemard, viticulteur, qui a vu sa cave partir en fumée, chiffre les dégâts à trois millions d'euros. Trois experts en assurance ont passé lundi. Mais il ne sait pas encore quand et à quelle hauteur il sera indemnisé. Il a lancé une cagnotte en ligne qui a eu un succès inespéré. "Aujourd'hui, le montant est de 82 000 euros. Cette cagnotte va pouvoir nous aider à compenser une partie de la vétusté", précise-t-il. De longues semaines de démarche et de procédure attendent maintenant les sinistrés de l'incendie pour faire valoir leur droit auprès de leur assurance.