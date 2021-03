Incendie d'un datacenter d'OVH à Strasbourg : de nombreux sites Internet inaccessibles

Ce mercredi matin à Dijon, les usagers étaient désemparés. "Je ne sais pas du tout pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui". Le site Internet et l'application du réseau de transports de la ville ne marchent plus, laissant dans l'incertitude des milliers de Dijonnais. La conséquence d'un énorme incendie qui s'est déclaré cette nuit dans un bâtiment d'OVH à Strasbourg. Ce dernier abritait des serveurs hyper puissants qui hébergent des plateformes et des logiciels partout dans le monde. L'entreprise revendique 1,5 millions de clients. Tous n'ont pas été touchés, mais des milliers de sites sont depuis cette nuit indisponibles. Un énorme problème pour ces deux entrepreneurs, propriétaires d'un jeu vidéo en ligne. Kenny Manir et Marc Sisinni ont 10 000 utilisateurs qui paient pour se connecter quotidiennement. Ils ne savent pas trop quoi leur dire. "Le site est complètement inaccessible, personne ne peut y accéder. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne peut pas continuer à travailler sans notre activité", disent-ils. Vont-ils récupérer leurs données ? Les clients se posent la même question, car tous les bâtiments ne sont pas brûlés. Sur quatre unités, seulement une est totalement détruite. Cet entrepreneur, se demande s'il est concerné. "On ne sait pas dans quelle sale notre serveur était", s'inquiète Frédéric Plisson. Ce qui stresse le plus ces clients, c'est le manque d'information. Le patron d'OVH s'est exprimé sur Twitter, recommandant à ses clients d'"activer leur plan de reprise d'activité".